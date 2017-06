“Vou matar todos os muçulmanos”, disse um motorista em Londres

“Vou matar todos os muçulmanos”, gritava um homem de 48 anos enquanto testemunhas o seguravam até a chegada da Polícia Metropolitana de Londres. Momentos antes, o motorista deixou um morto e dez feridos ao atropelar fiéis que deixavam uma mesquita no Norte da capital britânica, na madrugada desta segunda-feira (horário local). As autoridades estão tratando do episódio como um ataque terrorista, mas não há ainda evidências de que o condutor tinha cúmplices.

Abdulrahman Saleh Alamoudi, um dos pedestres que ajudaram na contenção do suposto terrorista e no conforto das vítimas, contou ao “Buzzfeed News” que uma van avançou contra ele e outras pessoas que deixavam a mesquita do Finsbury Park.

First images of the suspect that allegedly knocked over many pedestrians near Finsbury Park mosque. Video credit @Known_As_H pic.twitter.com/To9ivnITq4 — Shulem Stern (@ShulemStern) June 18, 2017

“Por sorte, eu escapei. Então esse homem saiu da van, e eu o peguei. Ele estava gritando, dizendo ‘Vou matar todos os muçulmanos, fiz a minha parte’, e desferindo socos”, relatou a testemunha, que recebeu ajuda para jogar o suspeito no chão e imobilizá-lo.

Os pedestres precisaram segurar o motorista da van por mais de 30 minutos, até a chegada das viaturas policiais. Um líder religioso impediu que um grupo linchasse o motorista.

“Nós conseguimos colocá-lo no chão. Ele pedia: ‘Me matem’. Eu garanti que nós não iríamos matá-lo e perguntei por que ele havia feito aquilo. Ele não respondeu”, recordou Alamoudi.

Segundo o Conselho Muçulmano do Reino Unido, o veículo atropelou fiéis no Finsbury Park. Os muçulmanos comemoram neste mês o Ramadã, período no qual fazem jejum do amanhecer ao por do sol e rezam nas mesquitas até meia-noite.

Algumas ruas no entorno do local foram fechadas. A mesquita de Finsbury Park, perto do local do atropelamento, é onde o clérigo radical Abu Hamza pregava e já foi um centro conhecido por ter islamitas radicais, mas mudou completamente sob nova administração. O antigo imã Hamza foi sentenciado à prisão perpétua nos Estados Unidos depois de ter sido condenado por acusações ligadas a terrorismo.

No começo do mês, três terroristas ligados ao Estado Islâmico atropelaram pedestres com uma van e desferiram facadas em ataque que deixou oito mortos e mais de 50 feridos na região da London Bridge. Em 22 de março, outras cinco pessoas foram mortas depois que um radical islâmico avançou com o carro sobre a calçada da Ponte de Westminster.

Algumas ruas no entorno do local foram fechadas. A mesquita de Finsbury Park, perto do local do atropelamento, é onde o clérigo radical Abu Hamza pregava e já foi um centro conhecido por ter islamitas radicais, mas mudou completamente sob nova administração. O antigo imã Hamza foi sentenciado à prisão perpétua nos Estados Unidos depois de ter sido condenado por acusações ligadas a terrorismo. (AG)

Comentários