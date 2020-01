Magazine “Vou parar”, diz Lexa que perdeu mais de 15 quilos

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2020

A cantora fez um programa de reeducação alimentar e perdeu 12 quilos em dois meses Foto: Divulgação A cantora fez o programa de reeducação alimentar e perdeu 12 quilos em dois meses (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A cantora Lexa mostrou em seus stories do Instagram os efeitos da dieta rigorosa que fez, acompanhada pela equipe da consultora Mayra Cardi. Nos vídeos, a carioca conta que suas roupas novas, compradas depois de perder peso, já estão ficando larga

A cantora fez o programa de reeducação alimentar e perdeu 12 quilos em dois meses. Na ocasião, ela falou sobre o assunto. “Eu era manequim 40 e agora sou 36. Quando comecei a me preocupar com saúde, colesterol e meu rendimento como artista”, disse ela, que é casada com o cantor MC Guimê.

“Estou pronta para ir malhar. Mas cara, até minhas roupas novas estão folgadas também. Essa calça eu comprei quando estava mais magra”, explica, mostrando a sobra na cintura, mais fina. “Mas assim… 15 quilos a menos, mas já perdi mais. Mas agora vou parar de perder peso. Porque já perdi tudo que tinha que perder”, avisa. Ela também fala de outras mudanças no corpo devido ao emagrecimento. “A gente perde tudo… a bunda diminui, o rosto”.

Voltar Todas de Magazine

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário