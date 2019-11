“Vou te buscar, me espera”, diz namorada de Lula

A socióloga Rosangela da Silva, a Janja, namorada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, comemorou a possibilidade de o petista ser solto depois de o STF (Supremo Tribunal Federal) decidir que um condenado só pode começar a cumprir a pena após o trânsito em julgado do processo.

Em uma rede social, a namorada de Lula escreveu um recado para o ex-presidente, que está preso na sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba (PR) desde abril do ano passado e pode ser beneficiado com a decisão do STF. “Amanhã eu vou te buscar! Me espera!!”, postou Janja na quinta-feira (07).

O recado foi acompanhado das hashtags #onossoamorvencera, #oamornosaproxima e #teamoprasempre e de um coração.

O namoro entre Janja e Lula foi revelado em maio pelo ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. “Está apaixonado e seu primeiro projeto ao sair da prisão é casar”, disse Bresser na ocasião. O ex-ministro fez a revelação após visitar Lula.