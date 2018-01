A Voz da Mudança será o tema do Fórum da Liberdade

O tema do Fórum da Liberdade, promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais, está definido. O evento, que acontece nos dias 9 e 10 de abril, debaterá A Voz da Mudança. Reconhecido internacionalmente como um dos maiores eventos de debate e discussão de ideias da América Latina, o encontro ocorrerá no Centro de Eventos da PUCRS, em Porto Alegre/RS. As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 1º de fevereiro, por meio do site forumdaliberdade.com.br.

“Será por meio do debate desta temática que buscaremos definir pilares para a transformação do Brasil em um país mais livre e próspero. Para isto, contaremos com uma gama de palestrantes, de renome nacional e internacional, para contribuir neste processo, compartilhando experiências e conhecimentos”, relata o presidente do IEE, Júlio César Lamb.

