VPJ Pecuária democratiza genética Aberdeen Angus, Brangus e Red Brahman

A Fazenda Cardinal sediou no final de agosto o 18º Leilão Genética VPJ, evento que contou com a presença de 500 pecuaristas e a oferta de 163 touros e matrizes puros das raças Angus, Brangus e Red Brahman. O remate transmitido ao vivo pelo Canal Rural X e on-line pelo site MF Rural registrou cerca de 80% das vendas para criadores do próprio Estado de São Paulo, principalmente da região de Mococa (SP), que dias antes presenciaram um ciclo de palestras sobre os trabalhos de seleção e melhoramento genético conduzidos pela VPJ Pecuária. Também foram negociadas 12.000 doses de sêmen de Touros Angus e 2000 animais Cruza Angus,

Os destaques ficaram por conta dos touros Abeerden Angus e Brangus de genética americana, com provas positivas para facilidade de parto, qualidade de carne e marmoreio, característica que, segundo o anfitrião Valdomiro Poliselli Júnior, titular da VPJ Pecuária, balizará o preço da carne bovina futuramente. “O cruzamento de Zebu com Angus dá origem a um produto excepcional para qualidade de carne. Este cruzamento está revolucionando o mercado interno ao combater a invasão dos produtos importados. O uso das fêmeas 1/2 sangue Angus como matrizes será a nova fronteira para o Brasil produzir de classificação prime, a mesma dos americanos”, destaca Valdomiro ao sugerir uma nova opção de cruzamento.

Segundo o criador, a melhor equação de cruzamentos para essas fêmeas meio-sangue é o touro Brangus 5/8 (62,5% de sangue Angus). “O resultado é um bezerro com 56% de sangue Angus, rústicos, adaptação ao clima tropical e perfeitamente enquadrados nas bonificações do Programa Carne Angus Certificada”, explica. A VPJ Alimentos (empresa do Grupo VPJ), desenvolve uma nova linha com base neste grau de sangue com excepcional aproveitamento de cortes prime.

O 18º Leilão Genética VPJ ofereceu os melhores ranqueados na DGI – DEP Genômica Integrada, um método de seleção exclusivo da VPJ Pecuária que foi desenvolvido em conjunto com a USP/Pirassununga (SP). A DGI considera a acurácia de outras quatro aferições. A primeira é a PPPD (Prova de Performance Pós-Desmama, a segunda são as DEPs do PROMEBO (Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne da Associação Brasileira de Angus), a terceira é uma avaliação de carcaça via ultrassonografia e a quarta são os marcadores moleculares Claridade HD 50K Zoetis.

Essa proposta levou Bernadete Balparda, de Mogi Guaçu (SP), a arrematar um dos lotes mais valorizados: uma cota de 50% do touro VPJ Black Reader Pioneer TE 348, pré-contratado para coleta de sêmen na CRV Lagoa. Ele é filho do consagrado SAV Pioneer 7301 e irmão de SAV Pedigree, recordista mundial de preço, negociado por US$ 725 mil nos Estados Unidos.

Outro destaque foi a cota de 50% do touro Red Brahman VPJ Mr Connan 835 POI, top 0,5% no PMGZ/ABCZ e detentor de uma régua de DEPs positiva para todas as características avaliadas. O comprador deste filho de HK Polo 757 (MR. 3H Polo 628 X HK MS. América 280) na doadora VPJ Miss Lunara 191 (Lancefield M Break Thru X Palm Vale Miss Pablo 1791 -genética importada da Austrália), foi o cantor e compositor sertanejo e pecuarista Eduardo Oliveira de Araújo.

Touros Angus – R$ 12.300,00

Fêmeas Angus – R$ 8.700,00

Touros Brangus – R$ 9.500,00

Fêmeas Brangus – R$ 7.800,00

Machos Red Brahman – R$ 15.000,00

Fêmeas Red Brahman – R$ 7.800,00

