Vulcão de Fogo na Guatemala

O número de mortos devido à erupção do Vulcão do Fogo, na Guatemala , subiu para 99 nesta quarta-feira (6), de acordo com boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Ciências Forenses do país. O órgão está participando do processo de identificação das vítimas. De acordo com o documento, foram recebidos ao todo 24 novos cadáveres nesta quarta-feira.

