A forte erupção do vulcão de Fogo no dia 3 de junho na Guatemala, que já causou mais de 110 mortes, também destruiu 186 casas, informou nesta terça-feira (12) uma fonte oficial. A Coordenadoria Nacional para a Redução de Desastres detalhou que os imóveis destruídos estão situados em comunidades do departamento de Escuintla, onde também há outras 750 casas em risco.

