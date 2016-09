Wagner Moura perde 13 quilos com dieta vegana após engordar 20 quilos para viver traficante Pablo Escobar na série “Narcos”: “Faltam 7”

Capa da edição de setembro da revista “GQ”, Wagner Moura, o intérprete do traficante colombiano Pablo Escobar, conta à publicação sobre a experiência de ter se mudado com a mulher, a fotógrafa Sandra Delgado, e os três filhos, Bem, de 10 anos, Salvador, de 6, e José, de 4, para Bogotá, onde moraram por seis meses enquanto ele se dedicava aos estudos do idioma local, após ter sido alvo de críticas pelo sotaque, e à continuidade do trabalho. As filmagens foram realizadas na capital da Colômbia e em Medellín.

“Neste segundo ano, a família foi comigo e foram meses maravilhosos. Os meninos aprenderam a falar espanhol, estudaram em uma escola de regime integral que ia das 8 da manhã e acabava às 5 da tarde, onde, além das aulas normais, praticavam esportes, tocavam guitarra, jogavam xadrez”, contou o ator.

Boxe e dieta radical para emagrecer após ganhar 20 Kg: ‘Ainda faltam sete’

Em Los Angeles para divulgar a segunda temporada da série, cuja estreia ocorreu na última sexta (2), Wagner comentou sobre a perda dos quilos extras, ganhos para se aproximar ao máximo do biótipo do traficante, retratado em seus últimos 18 meses de vida. O ator engordou 20 quilos para o papel. “Me esforcei muito para engordar, porque meu corpo é de magro. Então, comi tudo que não prestava e era bom… Pizza, sorvete, cerveja, vinho, sobremesa todo dia. Cara, você não ia me reconhecer dois meses atrás”.

Se ganhar peso foi um pouco sacrificante, o oposto não foi diferente. O ator recorreu às aulas de boxe e aderiu a uma dieta vegana radical com o intuito de retomar a antiga forma. “Além de perder peso, queria tirar esses dois anos de maldade, tiros e morte de mim. Foram dois meses sem beber, fumar, comer carne e derivados de leite”. O resultado? Menos 13 quilos em dois meses. “Ainda faltam sete, mas já estou novamente no jiu-jítsu. Voltei a tomar um vinhozinho, mas nunca mais vou comer carne ou frango”, explicou.

