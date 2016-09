Wagner na cabeça

O Partido dos Trabalhadores começa a preparar o ex-governador da Bahia Jaques Wagner para ser lançado ao Planalto em 2018. Outrora plano B, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, em evidência no 3o- colégio eleitoral do País, está enrolado com a Justiça na Operação Acrônimo.

E a cúpula do partido já espera a condenação do ex-presidente Lula da Silva pelo juiz Sérgio Moro até o ano que vem, e em seguida a inevitável confirmação da sentença em segunda instância, o que tira de vez o Barba da corrida presidencial por causa da lei da Ficha Limpa.

Só a La carte

A despeito de escorraçado do Poder, o PT não perde a pose. O ex-ministro José Eduardo Cardozo e grãos petistas frequentam o caro restaurante Oliver, no Golf Club de Brasília.

Suruba eleitoreira

Foram as bancadas do PMDB, PT e PSDB quem pariram a anistia para caixa 2 que foi a plenário da Câmara. São os que mais elegerão prefeitos sob suspeita do crime.

Herói da resistência

O trio partidário abandonou o projeto depois que Miro Teixeira foi gritar ao microfone, quase solitário, contra a tramoia que estava a caminho da mesa de Michel Temer.

Jobim assombrou

Causou mal estar no Palácio o burburinho de que o ex-ministro de Lula Nelson Jobim poderia assumir o cargo de porta-voz do governo de Michel Temer. Foi o próprio Temer quem se antecipou para negar a informação para ministros.

Na praça

O presidente Temer determinou ao ministro das Relações Exteriores, José Serra (PSDB-SP), que mapeie nome com perfil “alinhadíssimo” ao governo. O cotado é do jornalista Eduardo Oinegue. Até ontem, Oinegue tinha um perfil no LinkedIn, portal de apresentação de currículos.

A Esfinge Renan

Presidente do Congresso Nacional na mira do Supremo Tribunal Federal e da Lava-Jato, Renan Calheiros diz que a operação é um “avanço civilizatório”, deve atuar de forma que “proteja garantias”, e separar o “joio do trigo”. O avanço é latente.

Mas…

A dubiedade dos outros termos intriga: a proteção de garantia seria a dele próprio, que, em sua intuição, não se inclui no balaio do joio.

Turma do calote

Com Temer anunciado da Assembleia Geral da ONU, as comitivas de Nicarágua, Cuba, Venezuela e Bolívia se retiraram em protesto contra o “golpista”. São países que devem bilhões de dólares ao BNDES, na benevolência do governo do PT a empreiteiras.

Carteiros nas ruas

O Ministro das Comunicações, Gilberto Kassab, e presidente dos Correios, Guilherme Campos, evitaram nova greve dos carteiros e brecaram a série após sete anos de paralisações pontuais. O acordo com os sindicatos foi assinado com reajuste de 9%.

Carta registrada

Guilherme Campos garantiu a sindicatos de todas as categorias que, apesar da crise no caixa da estatal, o Correios não será privatizado.

Burocracia

Em seminário sobre a alta carga tributária, em Brasília, o ex-chefe da Receita Federal Everardo Maciel lembrou a burocracia de uma empresa ter cadastros municipal, estadual e federal. Um apenas resolveria.

De quem sabe

Evandro Guimarães, presidente do ETCO, destaca a importância da mídia no combate ao contrabando e pirataria: “Se todo dia a mídia pudesse lembrar que comprar produto pirateado tira emprego de sua família, poderíamos ter mudança de cultura sobre a ilegalidade desse conjunto, que não é baixo no Brasil”.

Previdência

O Dieese e a Anfip reúnem uma dezena de especialistas na sede da Anfip hoje em Brasília, entre 10h e 16h, para debater a reforma da Previdência.

Comentários