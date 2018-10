Waldez Goés, do PDT, foi reeleito governador do Amapá

Waldez Góes, do PDT, foi reeleito neste domingo governador do Estado do Amapá para os próximos quatro anos. O pedetista somou 191.741 votos, equivalente a 52,35% dos votos válidos, contra 47,65% de João Alberto Capiberibe (PSB), que recebeu 174.450 votos.

A partir de 2019, Waldez assume o seu quarto mandato como chefe do Executivo estadual. O vice é o empresário Jaime Nunes (PROS).

Após confirmação de sua reeleição, o governador agradeceu o apoio: “Quero fazer meu registro a Deus, a minha gratidão e ao povo do Amapá pela compreensão desse projeto. A campanha proporcionou isso. Todos sabem e perceberam durante o processo eleitoral o governo que eu tive que fazer durante o processo de adversidade. Nós contamos muito pouco com o Governo Federal e também recebi o estado em condição de muita dificuldade e eu não fiquei reclamando. Arregacei as mangas, assumi publicamente as dificuldades, dialoguei muito com servidores públicos, empreendedores, líderes políticos, sociais, religiosos”, declarou Waldez.

Antônio Waldez Góes da Silva, 56 anos, foi servidor público, filiado ao PDT desde 1989. É um dos principais aliados do peemedebista José Sarney no Amapá. Disputou pela primeira vez um cargo em 1990, sendo o deputado estadual mais votado naquela disputa. Foi reeleito em 1994. Em 2002, na segunda tentativa, foi eleito governador do Amapá.

Após ser reeleito em 2006, deixou o posto para concorrer ao Senado em 2010, e não venceu. Se candidatou em 2014 e foi escolhido pela terceira vez para o governo do Amapá.

