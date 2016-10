Walmart abre 1000 vagas temporárias

Para atender o aumento da movimentação nas lojas no final do ano, o Walmart Brasil abre 1000 vagas temporárias. Os cargos disponíveis são para operador de caixa, repositor, açougueiro, auxiliar de perecíveis, auxiliar de limpeza e empacotador. As oportunidades são para as lojas do Walmart de todo o Brasil (Big, Walmart, Nacional e Sam’s Club). As inscrições vão até 25 de novembro.

Para as vagas de operador de caixa e repositor, os candidatos precisam ser maiores de 18 anos, possuir ensino médio completo e não é necessária experiência na função. Para açougueiros, auxiliar de perecíveis e auxiliar de limpeza, necessário experiência de 6 meses na função, maiores de 18 anos e preferencialmente ensino médio completo. Para empacotador, a idade mínima para participar do processo de seleção é 16 anos e é necessário ter ensino fundamental completo.

Todas as vagas também estão abertas para PCDs. O Walmart incentiva um ambiente profissional que valoriza as diferenças, sejam elas físicas, étnicas, culturais, de idade e orientação sexual, além de oferecer todas as suas vagas de trabalho, sem restrição, à candidatura de pessoas com deficiência.

Inscrições pelo site www.manpowergroup.com.br. Informações pelo telefone: 0800 2016 746

