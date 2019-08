Walmart Brasil agora é Grupo BIG

Um ano após o Fundo de Investimento Advent adquirir 80% do Walmart Brasil, a empresa anuncia pontos importantes do seu plano estratégico que inclui a mudança da marca corporativa, de seus hipermercados e supermercados, além de maior foco e investimentos nos formatos cash & carry e clube de compras. A partir de agora, a companhia se chama Grupo Big e, nos próximos 18 meses, investirá mais de 1,2 bilhão de reais na modernização e ampliação de suas lojas.

Com foco na operação e, após formar um time de executivos especializados em varejo e prontos para executar um plano capaz de levar a empresa a um novo patamar de competitividade, o Grupo Big inicia uma gestão 100% local, o que garantirá mais agilidade nas tomadas de decisões. Com esse movimento, a companhia visa se aproximar ainda mais de seus clientes em todas as regiões e formatos em que atua, com o objetivo de ser reconhecida como a melhor opção de compras para o consumidor, com amplo sortimento e excelência no atendimento.

A primeira mudança foi anunciada ainda no primeiro semestre deste ano. Com o objetivo de aumentar a participação no formato atacarejo, o Grupo Big deu início ao projeto do Maxxi Atacado, que abrange a mudança de posicionamento da marca, a transformação estrutural e tecnológica das 43 unidades em todo o Brasil, crescimento de 40% do sortimento e a conversão de 10 lojas de hipermercado em atacarejo. Dessa forma, a bandeira passa a ser uma unidade estratégica de negócios para a empresa nos próximos anos, com foco em consumidores e comerciantes.

Transformar o formato hipermercado também faz parte do plano de negócios do Grupo Big. Todo o projeto, da escolha dos novos nomes das bandeiras à definição de sortimento, está alinhado com as necessidades dos clientes locais e do varejo brasileiro. A empresa optou por suas marcas regionais, que resgatam o vínculo emocional com os consumidores. As lojas de hipermercado Walmart nas regiões Sul e Sudeste passarão a se chamar BIG, enquanto no Nordeste, todos os hipermercados serão Big Bompreço. As mudanças, no entanto, vão muito além das novas bandeiras. A empresa já está realizando mudanças efetivas na operação em todo o País, com a renovação das lojas, a ampliação de 30% do sortimento e uma nova estratégia comercial e de preços. Até junho de 2020, a expectativa é concluir a reforma de 100 hipermercados.

Já o Sam’s Club terá, em um período de um ano, dez novas lojas. A primeira será inaugurada no início desse segundo semestre e, até o final do ano, mais três unidades serão abertas. Esse movimento faz parte do projeto de conversão de hipermercados em Maxxi Atacado e Sam’s Club.

O Grupo BIG

Presente no país desde 1995, o Grupo Big, ex-Walmart Brasil, opera hoje com cerca de 550 unidades e 50 mil funcionários em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. São 7 bandeiras entre hipermercados (Big e Big Bompreço), supermercados (Super Bompreço e Nacional), atacado (Maxxi Atacado), clube de compras (Sam’s Club) e lojas de vizinhança (TodoDia), além de postos de combustíveis e farmácias. O Grupo é o terceiro maior conglomerado de varejo alimentar do Brasil. Em julho de 2018, a Advent International anunciou a aquisição de 80% da operação Walmart Brasil. O Walmart Inc. mantém uma participação de 20% na empresa.

