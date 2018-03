Walmart Brasil e P&G fecham parceria para doar água limpa às crianças

O Walmart Brasil e a P&G fecham parceria para transformar a vida de centenas de crianças e famílias no País. Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março, para cada produto da companhia vendido no Walmart Brasil, a P&G vai doar um dia de água limpa para o seu programa global Água Pura para Crianças, que distribui sachês purificadores de água em comunidades carentes. A iniciativa acontecerá até o dia 22 de abril, em 50 lojas da rede, distribuídas pelo estado de São Paulo e pela região Nordeste (Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Alagoas).

“Faz parte da missão do Walmart trabalhar para que as pessoas vivam melhor. Poder levar água potável a quem necessita, um recurso tão primordial para o bem-estar da sociedade, é uma iniciativa que nos orgulha e que está em linha com os nossos princípios operacionais de liderar em questões socioambientais”, enfatiza André Svartman, Diretor Geral de Marketing do Walmart Brasil.

“Apenas no Brasil, já doamos mais de 68 milhões de litros de água potável, na região do Vale do Jequitinhonha e em comunidades ribeirinhas do Amazonas. Agora, queremos convidar os consumidores para participar ativamente desse projeto, além de conscientizar as pessoas sobre a falta de água potável, que ainda é um problema mundial”, afirma Poliana Sousa, Diretora de Comunicação da P&G. (Para conhecer as lojas participantes, basta acessar http://bit.ly/doeaguapura.)

O programa

Em 2004, a P&G se uniu a várias organizações para criar o Programa Água Pura para Crianças, com o objetivo de aumentar a sensibilização global sobre esse tema tão importante, capacitar outras pessoas para resolver a questão e proporcionar #UmDiaMelhor para os que mais precisam. Como criadora do sachê purificador de água – sachê de 4 gramas, capaz de purificar 10 litros de água em apenas 30 minutos –, a P&G contribui com sua experiência técnica e apoio financeiro nesse trabalho, que atende milhares de comunidades em 90 países, transformando 13 bilhões de litros de água suja em água limpa em todo o mundo, dos quais, até hoje, mais de 750 milhões de litros foram em benefício de famílias de 18 países latino-americanos.

O programa é executado por meio de alianças com mais de 150 organizações reconhecidas em cada país: ONGs, agências governamentais, entre outras. Dessa forma garante sua sustentabilidade no tempo, escala e impacto. O objetivo do Programa Água Pura para Crianças é fornecer 15 bilhões de litros de água para os mais necessitados em todo o mundo até 2020.

