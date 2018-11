Gigante do varejo, a rede Walmart aumentou nesta quinta (15) sua previsão de lucro anual, após um terceiro trimestre positivo nas vendas em todas as suas linhas e em quase todos os mercados onde está presente. A receita total aumentou 2,4% no terceiro trimestre, a 124,9 bilhões de dólares, enquanto a medida-chave de vendas comparadas cresceu 3,4%, informou a companhia.

