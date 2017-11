Walmart investe 55 milhões de reais no RS com a inauguração de novas unidades e novo conceito operacional

O vice-presidente de Operações, Comercial e Marketing do Walmart Brasil, Bernardo Perloiro, está na Capital, onde acompanha a inauguração de uma nova loja, inserida no projeto que a organização define como “Invention”. Em 2016 foi lançado um projeto-piloto, em Novo Hamburgo/RS, que agora expande o formato para outras unidades. Nesta quinta-feira (23), o Big Cachoeirinha abre as portas de sua loja, totalmente repaginada, agora com a bandeira Walmart. Depois será a vez do Big Sertório e em dezembro um supermercado da rede, em Guaíba.

O investimento nestas unidades no RS chegam a 55 milhões de reais. Otimista com o Projeto, o vice-presidente detalha que o objetivo passou pela redução dos espaços, com lojas menores, porém com maior praticidade e conveniência. Consumidores e não consumidores foram ouvidos em pesquisa de opinião e agora a rede implanta iniciativas que visam atender a demanda dos cientes. Duas entradas em supermercados, priorizando o acesso a perecíveis e a não perecíveis é uma das mudanças. As gôndolas foram reduzidas na altura, permitindo maior visibilidade de toda a loja para que o consumidor “possa respirar a loja”, diz ele. O foco é “o respeito ao cliente”, com destaque para a iluminação dentro de uma proposta de redução de energia e sustentabilidade.

Um dos grandes investimentos fica para a área de perecíveis, “gerador de tráfego, de transações e de fidelização”, como aponta Bernardo Perloiro. “O foco é grande em perecíveis para atender demanda e gerar um tráfego mais fiel”, como reitera. O máximo em eficiência e produtividade para entregar preço é a missão do Walmart e o Projeto “Invention” passa por este viés.

A ideia é que ao longo do tempo, todas as unidades ganhem a bandeira Walmart. Hoje são 98 lojas no RS, empregando 3.500 colaboradores. No Brasil no Brasil são 471 unidades, gerando 65 mil empregos. O investimento nos próximos três anos no País será de 1,5 bilhão de reais.

A expectativa é de um retorno no investimento de até quatro anos e de um crescimento por unidade na ordem de 15%. O faturamento do grupo em 2017 deverá ficar na casa dos 29 bilhões de reais, número similar ao obtido no exercício anterior. O treinamento dos colaboradores é outra meta, passando por segurança alimentar, atendimento e procedimentos.

O vice-presidente do Walmart Brasil vê com bons olhos o ano de 2018 e sua crença é fruto da diminuição dos índices de desemprego no País, estabilização da inflação e câmbio mais favorável. (Clarice Ledur)

