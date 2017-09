Walter Becker, da banda Steely Dan, morre aos 67 anos

Walter Becker, da banda Steely Dan, morreu neste domingo (3) aos 67 anos. A causa da morte não foi revelada. Ele era guitarrista, baixista e um dos fundadores da dupla Steely Dan, que fez sucesso nos anos 1970 e início dos anos 1980. A morte do músico foi anunciada em seu site oficial. Ele morava em Maui, no Havaí.

O Steely Dan mistura rock, jazz e blues, com músicas como “Do It Again”, “Rikki Don’t Lose That Number” e “Peg”. O duo completado por Donald Fagen lançou discos e fez turnês entre 1972 e 1981. Retornou em 1993 e ainda estava na ativa.

Becker não tocou nos shows mais recentes da banda, em festivais em Nova York e Los Angeles, em julho deste ano. Segundo Fagen, o amigo “estava se recuperando de uma cirurgia”. (AG)