Walter Mercado, astrólogo porto-riquenho, morre aos 87 anos

O astrólogo porto-riquenho Walter Mercado morreu na noite de sábado (02) aos 87 anos. A porta-voz do hospital Sofía Luquis disse à Associated Press neste domingo (03) que Mercado morreu de insuficiência renal no Hospital Auxilio Mutuo, em San Juan, no final do sábado.

Ela não estava autorizada a divulgar mais detalhes, incluindo quantos dias ele havia sido hospitalizado e se havia se mudado de volta para Porto Rico, do sul da Flórida. Mercado nasceu em Ponce, uma das maiores cidades de Porto Rico. Ele trabalhou brevemente em emissoras de TV no território do Caribe dos EUA antes de se mudar para o sul da Flórida.

Lá, ele ganhou fama por seu segmento diário de horóscopo na TV em espanhol, transmitido de maneira dramática com um toque exagerado do som “r”. Ele utilizava longos e coloridos tecidos e enormes anéis de pedras preciosas, que ele exibia enquanto apontava para telespectadores.

Sua frase de efeito para o público era: “Acima de tudo, muito e muito amor”. Mercado nunca declarou publicamente sua sexualidade, mas ele era um ícone na comunidade gay como alguém que desafiava a cultura conservadora da televisão na América Latina. “Ele confere à drag queen autoridade papal”, escreveu Diana Taylor, professora da Escola Tisch de Artes Cênicas da Universidade de Nova York, em uma crítica de 2003.

No Brasil, Walter Mercado ficou famoso durante os anos 1990 com seu bordão “Ligue já”, utilizado em campanhas publicitárias para anunciar serviços de consulta astrológica. Em 1998, Mercado teve problemas por endossar supostos produtos de saúde e beleza.

Ele foi citado em uma ação coletiva que o acusou de induzir pessoas a comprarem pedras com supostos poderes especiais. O presidente da joalheria, Unique Gems International Corp., foi condenado a 14 anos de prisão por enganar 16 mil pessoas em uma fraude de US$ 90 milhões.

Em outubro de 2010, Mercado anunciou que estava mudando seu nome para “Shanti Ananda”. Nesse mesmo ano, ele parou de filmar seu segmento no canal de TV em espanhol da Univision. Meses depois, ele começou a entregar horóscopos diários através do jornal El Nuevo Herald, em Miami.

Mercado foi hospitalizado em dezembro de 2011 em Porto Rico, após um resfriado que se transformou em pneumonia. Seu estado de saúde piorou e ele foi transferido para um hospital em Ohio. Mais tarde foi revelado que ele havia sofrido um ataque cardíaco.