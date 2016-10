Wanessa Camargo confessa que fez xixi na cabeça da irmã quando era criança

Wanessa foi a convidada do talk show apresentado por Fábio Porchat e, durante o bate-papo, a cantora relembrou a infância difícil na escola e também falou sobre sua relação com a irmã, Camilla, e contou ao longo da entrevista que um dia fez xixi em sua cabeça.

“Gente, eu nem lembro disso. A minha irmã tem dois anos e meio de diferença mais ou menos. A minha mãe disse que quando ela nasceu, eu fiquei com ciúmes dela e que um dia ela me pegou em cima do bercinho, na grade, fazendo xixi na cabeça do neném”, disse, aos risos. “Mas eu amo minha irmã. Hoje a gente é muito unida”, completou a mãe de João Francisco, com quem posou no circo usando um nariz de palhaço, e de José Marcus.

A filha de Zezé Di Camargo e Zilu Godoi também admitiu que subornou professor de ciências para passar de ano. “Uma vez eu estava quase na média para passar em ciências, quase ficando de recuperação. Eu já estava envolvida com teatro, dança e estava deixando a escola de lado. É errado gente! E aí, eu lembro que eu falei ‘o que eu vou fazer?’. Eu estava dançando no show do meu pai nessa época, eu tinha 13 anos ou 14 e eu pensei ‘vou usar meus artifícios’. Falei: ‘tio Raul, você não quer levar sua esposa para o show do meu pai? Vamos lá, eu pego uma mesa pro senhor ir e curtir tudo na faixa, será um prazer recebê-los'”, relatou a artista, que está em ótima fase com o marido, Marcus Buaiz.

