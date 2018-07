Way Beer e Roots lançam cerveja colaborativa

As cervejas artesanais produzidas com frutas são as principais apostas para o mercado cervejeiro brasileiro. Entre tantas opções existentes, também tem espaço para novos sabores invadirem os bares e chegar no copo dos consumidores. A mais nova sensação é a cerveja de trigo que leva um toque de goiaba, desenvolvida pela cervejaria Way Beer, um dos grandes destaques do mercado nacional, em parceria com a casa de batatas Roots, de Curitiba (PR).

A Weiss Goiaba Roots Bier está disponível em chope e garrafas de 355ml. A bebida foi desenvolvida com malte de trigo e tem como grande diferencial a utilização de goiaba em sua composição. Além disso, a cerveja não passou pelo processo de filtragem. “Queríamos uma cerveja que tivesse a cara dos produtos do Roots. Foi então que pensamos em explorar o molho de sucesso da casa que é o mais pedido entre a galera para acompanhar as batatinhas e os dadinhos de tapioca: molho de goiaba picante”, comenta Daniel Mocellin, um dos sócios do Roots, espaço especializado em batatas no cone e churros, que pertence ao grupo curitibano Whatafuck.

Do surgimento da ideia de usar a goiaba como ingrediente da cerveja, passando pelo desenvolvimento do produto até chegar ao resultado final foram dois meses. “O resultado é uma cerveja encorpada, com toque de goiaba em seu aroma e sabor. Ficou uma bebida fácil de beber, a cara do Roots e que vai cair no gosto dos seus frequentadores”, comenta Alessandro Oliveira, sócio proprietário e mestre cervejeiro da Way Beer.

Com a chegada da Weiss de goiaba, as 15 torneiras da casa que mudam periodicamente de rótulos só reforçam o conceito do Roots de um espaço democrático para os apreciadores de boa cerveja com rótulos de todo o Brasil e alguns importados. “O Roots sempre valorizou a produção artesanal de cerveja. As cervejarias brasileiras passam por um momento muito interessante, com o aumento constante de produção e, principalmente, do público consumidor. E nós sempre procuramos trazer opções especiais para os nossos clientes, apostando em rótulos que harmonizem com nossos produtos”, completa Daniel Mocellin.

A Weiss Goiaba Roots Bier pode ser encontrada nos dois endereços do Roots na capital paranaense: Av. Vicente Machado (nº 855) e Rua Coronel Dulcídio (n° 7.369). O público pode frequentar o empreendimento nas terças, das 18h às 00h30, de quarta a sábado, das 17h30 às 1h30, e aos domingos, das 17h às 00h00. Para conhecer um pouco mais sobre o empreendimento acesse a página oficial no Facebook (www.facebook.com/rootsbatatafrita).

