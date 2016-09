Weber Haus amplia sua participação na Rede Zaffari Bourbon

A Cachaçaria Weber Haus está ampliando a sua participação na rede de hipermercados e supermercados Zaffari e Bourbon. Além de estar com suas cachaças em novas lojas da rede, a empresa de Ivoti está ampliando o seu roll de produtos, valorizando a sua linha de orgânicos. Tendência mundial, os produtos orgânicos Weber Haus são elaborados com cana de açúcar 100% orgânica. “Cada vez mais, estamos investindo no setor de orgânicos, impulsionados pelas novas demandas de mercado e preocupados com a questão da sustentabilidade”, explica o diretor da Weber Haus, Evandro Weber.

Para conquistar o paladar dos clientes da rede, a empresa escolheu algumas de suas principais cachaças, com excelência reconhecida em premiações nacionais e internacionais. Destaque para as bebidas orgânicas Premium e Prata, o licor de cachaça de Amburana, além das premiadas Canela Sassafrás e Carvalho Cabriúva, assim como as Extra Premium, Velho Pescador Ouro e o Kit Caipirinha, que são comercializadas em todos os hipermercados da rede; e também para a premiada Cachaça de Amburana, à disposição em todas as lojas da rede.

Segundo Evandro Weber, a ampliação da parceria com a rede Zaffari e Bourbon demonstra que a cachaça Weber Haus caiu no gosto dos clientes do supermercado. “Cada vez mais, o consumo da cachaça, bebida símbolo do Brasil, vem se popularizando entre os amantes de uma cachaça de qualidade”, destaca Evandro.

A elaboração da cachaça Weber Haus é estritamente artesanal, produzida a partir da cana de açúcar 100% orgânica, cultivada na propriedade de 22 hectares, na Rota Romântica gaúcha. Hoje a marca pode ser encontrada em todo território nacional e, no mercado externo, recentemente os produtos começaram a ser comercializados para Holanda e Dinamarca. A Weber Haus também está presente nos Estados Unidos, Alemanha, China, Ilhas Bermudas, França, Japão, Itália, Canadá, Turquia, Noruega e Suécia.

Comentários