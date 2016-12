Weber Haus lança cachaça envelhecida em barris de bálsamo

A Weber Haus fecha 2016 com um lançamento único: uma cachaça envelhecida em barris de bálsamo. A bebida orgânica possui um aroma típico, suave e bastante característico, lembrando erva-doce, especiarias, cravo e anis. Para atingir esse sabor, a bebida permaneceu durante um ano descansando em barris de bálsamo. “É uma cachaça elaborada para atrair desde os entusiastas da bebida até os paladares mais exigentes”, define Evandro Weber, diretor da Weber Haus.

Tendência mundial, cada vez mais a Weber Haus vem investindo em sua linha de produtos orgânicos. “Além de sermos impulsionados pelas novas demandas de mercado, estamos preocupados com a questão da sustentabilidade”, esclarece Evandro Weber. Todas as cachaças da marca Weber Haus são produzidas artesanalmente, a partir da cana de açúcar 100% orgânica cultivada na propriedade de 22 hectares, na Rota Romântica Gaúcha.

A cachaça orgânica envelhecida em bálsamo já está disponível no mercado nacional em garrafas de 700 ml. Hoje, a empresa sediada em Ivoti, no Rio Grande do Sul, já exportou para 16 países e, recentemente, fechou negociação com a Inglaterra. Atualmente, o principal mercado exportador da Weber Haus é o norte-americano. Seus produtos estão presentes em 17 estados daquele país. Em 2015, a empresa também conquistou o paladar dos holandeses e dos dinamarqueses. A marca exporta ainda para Alemanha, China, França, Japão, Itália, Noruega e Suécia. Em território nacional, atua em 23 estados, além do Distrito Federal, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul.

