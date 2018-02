Weber Haus tem 4 entre as 12 melhores cachaças do Brasil

Quatro rótulos produzidos pela Weber Haus estão entre as 12 melhores cachaças do Brasil. A cachaçaria gaúcha foi o grande destaque da consagrada degustação promovida pela Cúpula da Cachaça. A Weber Haus Lote 48 – Extra Premium 6 Anos ficou na 5ª posição, já a Amburana conquistou o 6º lugar, a Leandro Batista o 8º, e a 7 Madeiras figurou em 12º no 3º Ranking da Cúpula da Cachaça, que escolhe os 50 melhores rótulos do Brasil. Todas se enquadram na categoria Ouro, das cachaças envelhecidas. “Mais uma vez tivemos a qualidade dos nossos produtos referendada por especialistas em cachaça”, destaca o diretor da empresa, Evandro Weber. “Ter mais de 30% das melhores cachaças do Brasil nos deixa muito contentes”, comemora o diretor da Destilaria H. Weber.

Evandro Weber observa que entre as cinco melhores cachaças do Brasil, a Weber Haus Lote 48 – Extra Premium 6 Anos é a única com um blend de carvalho com bálsamo. Todas as outras amadurecem somente em carvalho e com passagem entre 8 e 12 anos, no caso das três primeiras colocadas. Ou seja, o melhor blend de cachaça do país é da Weber Haus. Evandro diz que a boa surpresa, confirmando a preferência dos consumidores, foi o 6º lugar da Weber Haus Amburana, que passa apenas um ano em madeira. “Não é à toa que essa cachaça é um sucesso de vendas no Brasil e no mundo”, comenta. Tradicionais cachaças como Anísio Santiago/Havana (17º), Leblon (28º), Santo Grau (33º e 34º), Saliníssima (33º) e Canarinha (10º) também constam no ranking. Veja a lista completa aqui http://paladar.estadao.com.br/noticias/bebida,3-ranking-da-cupula-da-cachaca-elege-as-melhores-do-brasil,70002172971

Eleição

O processo de escolha envolveu três fases, que teve início em setembro do ano passado e culminou com a escolha por especialistas em Analândia (SP), no último final de semana. A primeira delas foi a votação popular, quando mais de 40 mil pessoas puderam escolher pela internet as três preferidas entre um universo de 1,1 mil rótulos. Ao final da primeira fase, 250 rótulos foram selecionados. Na última etapa, após dois dias de degustações às cegas, foram selecionadas as 50 melhores.

O ranking da Cúpula da Cachaça é realizado a cada dois anos e os jurados levam em consideração características visuais, olfativas e gustativas e, pelo conjunto da obra, quesitos como personalidade, harmonia e qualidade. Neste ano, uma novidade, as cachaças foram divididas de acordo com o tipo de madeira em que estagiam, seu visual e a declaração no rótulo, em duas categorias, branca e ouro.

