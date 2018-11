Wedding Experience projeta Serra Gaúcha como destino de celebrações românticas

Proporcionar uma experiência completa no que se refere ao mercado e organização de casamentos é a proposta do Wedding Experience, evento que acontece em 28 de novembro, na Caza Wilfrido, em Gramado (RS). Criado pela Organizar Soluções em Marketing de Eventos, o encontro traz à região, pela primeira vez, o cerimonialista César Serra, que há três décadas atua no segmento e já assinou cerca de três mil casamentos no Brasil e exterior. Ele irá conduzir o workshop “A posição do cerimonialista no mercado de casamentos”, abrindo o encontro que conta, ainda, com fashion show, experiências com expositores, jantar e apresentação do projeto “Destination Wedding – O amor acontece em Gramado” (veja programação completa abaixo). Responsável pela mostra “Luxo de Festa” – realizada em Brasília (DF) há oito e que reúne mais de 100 expositores – César pretende compartilhar suas vivências com todos os profissionais envolvidos no setor.

De acordo com a Diretora da Organizar, Marlúcia Nickel, Gramado e a Serra Gaúcha possuem todas as qualidades para tornar as cerimônias de casamento e renovação de votos inesquecíveis. “Por conta deste potencial, estamos apresentando o projeto Destination Wedding, em que a celebração personalizada inclui viagem, experiência e cenários encantadores”, resume a empresária.

Serviço/ Wedding Experience / 28 de novembro de 2018 | Das 14 às 22h/ Caza Wilfrido – Gramado/RS.

INFORMAÇÕES: 51- 99965.1972 | organizar@organizar.com.br | www.organizar.com.br

