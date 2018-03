Weinmann apresenta exame para identificar alterações genéticas no feto

O Weinmann amplia seu portfolio de exames e coloca em rotina o exame pré-natal não invasivo (NIPT), voltado para determinar o risco de alterações genéticas no feto (trissomias fetais) a partir da 10ª semana de gestação. O teste, realizado por meio de amostra de sangue, é capaz de identificar 99,5% dos casos de Síndrome de Down, bem como outras alterações menos conhecidas, como as síndromes de Edwards, Patau, Turner, Klinefelter e Triplo x.

O diagnóstico é feito com base no DNA proveniente da placenta a partir de amostra de sangue da mãe, coletada sem a necessidade de preparo prévio. A metodologia inclui uma opção de análise de cromossomos X e Y, que fornece informação sobre alterações numéricas dos cromossomos sexuais e o sexo fetal. Devido ao seu alto grau de assertividade, o exame reduz a necessidade de realização de outros testes invasivos, como biópsia de vilo corial e amniocentese, realizados a partir da amostra da placenta e de punção do líquido amniótico respectivamente, que podem trazer risco de aborto.

Com alta acuracidade ao determinar o risco de alterações genéticas no feto durante a gravidez, o exame é especialmente indicado para gestantes que apresentam alterações nos exames ultrassonográfico ou translucência nucal, mulheres com mais de 35 anos ou que tenham histórico familiar de alteração cromossômica. O NIPT é um teste de alta sensibilidade, com menos riscos e que gera menor ansiedade para as clientes grávidas, disponível inclusive para gestações gemelares ou gestações oriundas de fertilização in vitro.

O Weinmann também disponibiliza o exame por meio de seu serviço de coleta domiciliar em Porto Alegre e Canoas, com isenção da taxa de deslocamento.

