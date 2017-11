Weinmann coloca em rotina exame para doenças infecciosas. Novo teste diagnostica tuberculose, meningite e leucemia mieloide crônica em poucas horas após a coleta

O Weinmann acaba de colocar em rotina o exame GeneXpert, que utiliza a biologia molecular para detectar alterações na sequência do DNA (ou RNA) atreladas a doenças infecciosas e hematológicas. A análise é feita em tempo real e o resultado entregue em algumas horas após a coleta. O teste foi desenvolvido para diagnosticar com rapidez e alto nível de especificidade doenças como leucemia mieloide crônica, tuberculose e meningite viral.

Enquanto os exames convencionais necessitam de várias etapas, investimentos em equipamentos diversos e grande área física para análise, o sistema do GeneXpert é capaz de extrair os ácidos nucleicos da amostra clínica, amplificar e detectar os genes de forma precisa e ágil, sendo ideal para casos em que o diagnóstico urgente se faz necessário.

O GeneXpert também possui outras vantagens em casos específicos, como no da tuberculose, quando avalia ainda a resposta do paciente à rifampicina, uma das principais drogas utilizadas no tratamento da doença e que vem apresentando níveis crescentes de resistência. O teste ainda garante elevada sensibilidade para a detecção do Clostridium difficile, agente causador de diarreia, comum em pacientes hospitalizados. A velocidade no diagnóstico é fundamental para auxiliar os departamentos de Controles de Infecção Hospitalar a promover o isolamento do paciente, por exemplo.

O exame é realizado em todas as 21 unidades do Weinmann, que operam em Porto Alegre, Grande Porto Alegre e Região da Serra Gaúcha.

