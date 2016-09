Wesley Safadão aparece na internet curtindo férias com a família na Disney

Mesmo com a agenda lotada, Wesley Safadão conseguiu uma brecha na maratona de shows para aproveitar um período de férias ao lado da família. E parece que foi quase todo mundo, entre eles, seus dois filhos e a mulher, Thyane Dantas.

O curioso é que todos estão usando roupas iguais: as mulheres com camisa vermelha da Minnie e os homens com a peça da cor branca, com desenhos do Mickey.

Comentários