Wesley Safadão será pai novamente

Thyane Dantas ganhou um super parabéns do marido assim que o relógio marcou meia-noite. Ao completar 27 anos neste domingo (18) acabou surpreendendo Wesley com a alegre notícia de que a família Safadão ganhará mais um integrante como era da vontade do casal há muito tempo.

Ela está no início de gestação e anunciou a boa nova logo depois do parabéns: “Os filhos são bênçãos de DEUS, estou agradecido, emocionado e sinto uma felicidade sem fim em saber que serei pai novamente”, comenta Wesley Safadão.

