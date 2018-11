WhatsApp com backup “infinito”: veja o que mudou na nova versão do aplicativo

O WhatsApp agora tem espaço ilimitado para backups no Android. A partir desta segunda-feira (12), os arquivos do mensageiro passam a não ser mais contados no Google Drive, que oferece 15 GB na versão grátis. O iPhone não recebeu o benefício; as cópias de segurança feitas com o celular da Apple continuam ocupando espaço no iCloud Drive, também com 15 GB na oferta gratuita.

O app também mudou a forma como guarda os backups dos usuários do sistema do Google. Agora ele mantém apenas os arquivos com menos de um ano, apagando automaticamente as mensagens e mídias mais velhas que isso.

As mudanças, feitas a partir de uma parceria entre Google e WhatsApp, vão favorecer principalmente aos usuários do plano gratuito do Drive. Antes, quando o armazenamento na nuvem estava lotado, o mensageiro recuperava apenas a inscrição nos grupos ao ser instalado em um outro smartphone. O histórico de conversas e as mídas trocadas eram perdidos.

No entanto, o mecanismo de apagar automaticamente conteúdos antigos força a realizar backups periódicos. Quem não lembrar de fazer cópias sistematicamente pode ficar sem os arquivos e, assim, não conseguir recuperar os chats ao instalar o app em outro celular.

O backup no Google Drive pode ser feito por qualquer usuário que tenha conta Google ativa e o Google Play Services instalado no Android. O serviço, que oferece infraestrutura para os aplicativos, está disponível para Android 2.3.4 ou posterior. Também é necessário ter o espaço do arquivo livre no aparelho.

