WhatsApp começa a testar recurso de chamada de vídeo. Veja como usar

O WhatsApp acaba de ganhar o tão esperado recurso de videochamada, com um pouco de atraso em relação a outros aplicativos de mensagens, tais como o Skype e o próprio Messenger. O app começa a testar a nova função cerca de 18 meses após liberar as chamadas de voz para os seus usuários.

A opção está disponível na versão beta 2.16.318 para Android, mas, em breve, deve ser liberada para o público em geral. O que não se sabe é se o recurso vai ou não ser liberado para iOS, muito menos quando.

Para fazer as chamadas com vídeo, basta entrar na aba chamadas, ir em contatos (menu com o símbolo de um telefone e um +, no canto superior direito), selecionar o amigo com quem deseja conversar e apertar o ícone em formato de uma filmadora.

Vale lembrar que o recurso só funciona caso o contato também tenha instalado a nova versão do WhatsApp. Caso contrário, o usuário receberá a seguinte mensagem: “Chamada não completada. Não foi possível realizar a chamada. ‘Fulano’ precisa atualizar o WhatsApp para receber chamadas de vídeo.”

Durante os testes da reportagem, as videochamadas se mostraram bastante instáveis. Na maioria das vezes, foi possível completar a chamada, mas a imagem acabava ficando congelada por problemas de conexão. Sem contar o delay – falta de sincronia entre o que é dito e o que é ouvido em uma ligação –, comum em chamadas pela internet.

Outro fator importante que o usuário deve ter em conta é que a videochamada consome dados do plano de internet móvel.

Como instalar a versão de teste do WhatsApp.

Para receber as atualizações do WhatsApp em primeira mão, basta baixar a versão de teste para Android, tradicionalmente, via apk. Entre no site oficial do app e, em seguida, clique no botão “Become a tester”.

A mensagem “You are now a tester” indicará que você já faz parte do programa beta do aplicativo. Por fim, entre na Google Play Store, localize o WhatsApp e atualize o aplicativo já com a sua mais recente versão beta.

