WhatsApp: Como recuperar as mensagens apagadas no iPhone

O WhatsApp armazena todas as conversas do usuário no próprio iPhone (iOS), sem sincronizá-las com a nuvem. Por esse motivo, não é possível recuperar as mensagens apagadas. Entretanto, um truque simples permite restaurar as conversas deletadas: o backup do iCloud.

O procedimento, apesar de muito eficiente, requer alguns cuidados: antes de continuar, salve as imagens e vídeos que você não quer perder – nem sempre esses itens estão inclusos no backup. Feito isso, siga os passos abaixo para restaurar o backup do WhatsApp e recuperar as suas conversas no iPhone.

Verifique a data do último backup

Passo 1. Antes de desinstalar o WhatsApp, é importante verificar se o backup automático está ativado e a data do último backup. Para isso, toque em “Ajustes”, no canto inferior direito da tela, e abra o item “Conversa”.

Passo 2. Por fim, toque em “Backup de Conversas” e verifique a data do último backup – você só conseguirá recuperar as conversas até essa data. Caso o backup automático não esteja ativado, infelizmente você não poderá restaurar as conversas.

Restaurando backup

Passo 1. Agora, para restaurar o backup das suas conversas, é necessário reinstalar o WhatsApp. Para isso, basta remover o aplicativo do seu iPhone, acessar a App Store e instalá-lo novamente.

Passo 2. Após instalar o aplicativo, abra o WhatsApp, digite o número do seu celular e toque em “OK”. Em seguida, toque em “Restaurar Histórico de Conversas” e aguarde até que elas sejam baixadas do iCloud. Feito isso, toque em “Seguinte”.

Toque em “Continuar”, digite o seu nome e, por fim, toque em “OK”. As conversas do seu WhatsApp serão restauradas ao estado do último backup, conforme verificado no segundo passo. Pronto! Dessa forma, você poderá restaurar as suas conversas usando o backup do WhatsApp no iCloud.

Se protegendo de vírus

Usuários do WhatsApp, disponível em Android, iPhone e Windows Phone estão constantemente expostos a ataques de hackers, spam e malwares. Mesmo diante deste cenário, há formas de evitar vírus no WhatsApp. Com certos cuidados, é possível diminuir as chances de ter o telefone infectado pelo aplicativo.

Para saber como identificar se um link é vírus, veja a lista com cinco dicas para evitar malwares no aplicativo. As dicas de alerta são úteis para donos de celulares de todos os sistemas operacionais.

Quando um contato envia um link

Talvez um contato já tenha enviado um link suspeito para você. Quando uma pessoa com quem você não costuma conversar manda um endereço web – principalmente depois de muito tempo sem conversa -, pode ser um sinal de fraude.

Há chances de o celular da pessoa estar infectado com um vírus capaz de mandar mensagens sem a autorização do usuário. O programa malicioso envia um link para os contatos da agenda da vítima, com o intuito de que alguns cliquem e sejam infectados, espalhando o malware rapidamente.

Caso você não saiba do que se trata, o melhor é tentar entrar em contato com a pessoa por outro canal e perguntar sobre o link. Até que você tenha certeza da origem do endereço, é melhor evitar clicar.

Links com descontos e promoções duvidosas

Preços surreais de tão baratos e promoções inacreditáveis são outro tópico para prestar atenção. Por exemplo, se algum de seus contatos do WhatsApp enviar um link de um iPhone 6S de 128 GB por apenas R$ 200, é aconselhável não clicar e abrir. A possibilidade de ser um link infectado é bastante alta.

