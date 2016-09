Whirlpool e suas marcas são premiadas por relacionamento com clientes e confiança do consumidor

A Whirlpool, dona das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, foi reconhecida nos prêmios CONAREC 2016 e Marcas de Confiança, ambos realizados neste mês de setembro. O primeiro, concedido pela revista Consumidor Moderno, reconhece as empresas por suas práticas de gestão de clientes, segundo avaliações dos principais contact centers do país e empresas contratantes do setor. Além do reconhecimento concedido pelo CONAREC à Whirlpool, de primeira colocada na categoria de Eletrodomésticos, um executivo da companhia também foi premiado na ocasião. Carlos Eduardo Sousa, diretor de Negócio Água, Atendimento ao Consumidor, Serviços e Garantia Estendida da Whirlpool Latin America, foi reconhecido como o Profissional do Setor de Relacionamento com Clientes.

Já o prêmio Marcas de Confiança, que é realizado pela Revista Seleções, elege as marcas nas quais o consumidor mais confia, com base em um estudo realizado pelo Instituto Datafolha. A Brastemp é a vencedora na categoria de Eletrodomésticos há 15 anos e, em 2016, foi novamente reconhecida. A Consul, por sua vez, ocupa o 3º lugar no ranking do setor.

