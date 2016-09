William Bonner decidiu se separar de Fátima Bernardes em dezembro de 2015

Desde que anunciaram o fim do casamento de 26 anos, Fátima Bernardes e William Bonner viraram assunto. Como já foi dito, o jornalista saiu de casa antes de revelar a separação, ele e Fátima enfrentaram crise conjugal de dois anos e a partilha de bens do ex-casal envolve quatro imóveis de luxo. Mas, nesta sexta-feira (9), novas informações surgiram. De acordo com fontes, William decidiu sair de casa em dezembro de 2015.

“Eles decidiram pela separação no dia 20 de dezembro de 2015. Mas, Bonner passou o Natal em casa para não levantar suspeitas nos filhos”, conta uma pessoa que trabalha com o editor-chefe do “Jornal Nacional”. Segundo a fonte, o apresentador que pretende trocar a área de jornalismo pela de entretenimento usou a Olimpíada como desculpa para dormir no apartamento da Lagoa.

“Ele disse que precisava ficar mais perto do trabalho, que se localiza no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. Que estaria muito atarefado e teria que dar plantão. Por isso, ia ficar um tempo dormindo por lá”.

A situação toda só foi revelada quando os jogos acabaram. “Eles resolveram contar tudo para os filhos e para o público e o Bonner foi em casa pegar as roupas que faltavam. Neste dia, tanto a Fátima quanto os trigêmeos ficaram arrasados”.

