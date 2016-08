William Bonner e Fátima Bernardes não dividiam o mesmo quarto há dois anos

O fim do casamento de William Bonner e Fátima Bernardes pegou todo mundo de surpresa. Mas a crise no relacionamento dos jornalistas não é recente. Há pelo menos dois anos, os veteranos não dividiam o mesmo quarto.

Segundo o jornal “O Dia”, o editor-chefe do “Jornal Nacional” deixou a casa da família há uma semana e alugou um flat próximo à sede de jornalismo da TV Globo, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O desgaste na relação teria se dado pelo jeito temperamental do âncora do noticiário. A boa fase profissional da apresentadora do “Encontro” também teria piorado esse cenário.

Fátima e Bonner aproveitaram o intercâmbio dos filhos, que estão no Canadá, para tornar o rompimento público. A crise na relação abalou profundamente Vinícius, um dos trigêmeos do casal.

A dupla só anunciou a separação para evitar que começassem a pipocar na imprensa boatos de traição. Após o comunicado publicado nas redes sociais dos artistas, na última segunda-feira (29), os veteranos não fizeram mais nenhuma menção ao episódio. (AD)

