William Bonner se casa pela segunda vez com Natasha Dantas

William Bonner e Natasha Dantas estão vivendo um verdadeiro conto de fadas. O casal, que já havia oficializado a união em setembro, em São Paulo, resolveu agora reunir familiares e amigos para realizar outra festa de casamento, desta vez no Rio de Janeiro.

A cerimônia íntima em São Paulo, na casa da mãe dele, Maria Luiza Bonemer, reuniu os trigêmeos do jornalista, Vinícius, Beatriz e Laura. Quem pegou o buquê de Natasha foi Thalita Martins, nora do âncora do Jornal Nacional, namorada de Vinícius.

No Rio, o casal fez a festa no hotel Emiliano. Quem ficou responsável pela beauty da noiva foi Alessandra Grochko, que publicou alguns detalhes nas redes sociais.

Natasha entrou no local ao som da música de abertura da série Game of Thrones.

Filha fala sobre separação

Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, finalmente quebrou o silêncio sobre a separação dos pais, que aconteceu há dois anos, e resolveu abrir o jogo sobre os novos relacionamentos deles.

Em entrevista para o TV Fama, da RedeTV!, a jovem revelou que não ficou muito surpresa com o término, como os fãs ficaram, e que já estava percebendo a situação.

“Como a gente estava dentro, tivemos mais tempo para nos acostumarmos. Os fãs e o público foram muito no impacto, ficaram chocados, mas normal. A gente vai se acostumando com o tempo”, disse ela.

Bia também comentou que está feliz pelos pais, que arrumaram novos relacionamentos. Fátima está namorando Túlio Gadelha, enquanto William se casou com Natasha Dantas.

“Os dois estão felizes, então a gente aceita, né? Se eles estiverem felizes, para mim estará ótimo”, finalizou

