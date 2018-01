William e Kate iniciam viagem a países nórdicos

O príncipe William, do Reino Unido, e sua esposa Kate, que está esperando o terceiro filho do casal, iniciaram uma visita de quatro dias à Suécia e à Noruega nesta terça-feira (30), e foram a um parque em Estocolmo. Além de encontros com membros das famílias reais sueca e norueguesa e líderes políticos nórdicos, a agenda do casal real inclui reuniões sobre as forças militares da região.

Deixe seu comentário: