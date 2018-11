William Goldman, roteirista vencedor do Oscar, morre aos 87 anos

Faleceu o americano William Goldman, ganhador do Oscar de roteirista com “Butch Cassidy” e “Todos os homens do presidente”, anunciou sua família nesta sexta-feira (16).

A sua filha e seu genro disseram aos meios de comunicação americanos que o escritor de 87 anos faleceu nesta sexta de manhã na cidade de Nova York devido a complicações de um câncer e de uma pneumonia.

Nascido em Chicago, Goldman serviu brevemente no Exército e começou a escrever depois de se formar na universidade. Escreveu vários romances que se tornaram best-sellers antes de se dedicar aos roteiros.

“Butch Cassidy”, seu primeiro roteiro original, mostra dois foragidos interpretados no filme por Paul Newman e Robert Redford, o fez merecedor de seu primeiro Oscar, em 1970. Depois venceu outro prêmio da Academia pelo filme sobre Watergate “Todos os homens do presidente”, em 1977.

Em uma carreira de mais de cinco décadas, Goldman insistiu ao longo dos anos que era romancista e não se via como parte do ‘establishment’ de Hollywood, apesar do seu fenomenal sucesso comercial.

“Não sou um roteirista”, disse ao New York Times em 1979. “Sou um romancista que escreve roteiros”. Adaptou para as telas vários de seus grandes livros, entre eles o romance de fantasia “A princesa prometida” e o suspense “Maratona da morte”.

Deixe seu comentário: