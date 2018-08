Depois de 26 anos junto com Fátima Bernardes, William Bonner se separou em 2016 e agora subirá ao altar novamente. Segundo o blog da jornalista Marina Caruso, o âncora do Jornal Nacional trocará alianças com a fisioterapeuta Natasha Dantas em setembro deste ano. Bonner e a nova namorada assumiram a relação publicamente há cerca de um ano.

Deixe seu comentário: