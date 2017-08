Wilson Simoninha, Jair Oliveira e Léo Maia apresentam show “Os Filhos dos Caras” em Porto Alegre

Os Filhos dos Caras é uma homenagem dos herdeiros de três grandes ídolos musicais brasileiros. Juntos, Wilson Simoninha, Jair Oliveira e Léo Maia mostram um pouco do seu repertório próprio e, acompanhados por um quinteto, resgatam seu DNA interpretando os grandes clássicos nas vozes dos seus pais Wilson Simonal, Jair Rodrigues e Tim Maia. A banda que acompanha os músicos é composta por Marcelo Maita (teclado), Robinho Tavares (baixo), Daniel de Paula (bateria), Marcio Forte (percussão) e Dilson Laguna(guitarra).

A turnê, com realização da Opus Promoções e da Branco Produções, já passou pelo Rio de Janeiro e por São Paulo neste ano e agora chega a Porto Alegre para única apresentação dia 8 de setembro, às 21h, no Teatro do Bourbon Country. Os ingressos estão à venda. Confira o serviço completo abaixo.

No repertório, em alguns momentos do show, o trio canta junto clássicos como País Tropical e Alguém me avisou. Em outros, cada um segue com seu setlist repleto de sucessos. Entre as canções que serão interpretadas estão Nem vem que não tem, Mais que nada, Simples desejo, Não deixe o samba morrer, Do Leme ao Pontal, Não quero dinheiro, entre muitos outros hits.

Um pouco da história do projeto

Desde o final dos anos 90, alguns artistas como Simoninha e Luciana Mello já faziam referência às suas origens musicais e influências. Em 2015, em uma parceria entre empresários e artistas, shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília foram realizados em homenagem a grandes personalidades da Música Popular Brasileira, num formato em que filhos tocavam com suas bandas os sucessos dos pais. A partir desse ano, um novo formato reúne os filhos com uma banda apenas, da mais alta qualidade, para honrar o legado dos ‘Caras’.

A ideia original do projeto sempre foi perpetuar a música brasileira. São utilizados ainda recursos de vídeo para abertura dos musicais. Entre o público um misto de emoções, alegria e nostalgia. O projeto atinge as mais variadas faixas etárias.

Serviço

Os Filhos dos Caras – Wilson Simoninha, Jair Oliveira e Léo Maia

Dia 8 de setembro

-feira, às 21h

Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 / 2º andar – Shopping Bourbon Country)