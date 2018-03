O novo projeto de Visita Guiada da agência Casa de Turismo é um Wine Tour a Mendoza, que acontece de 16 a 21 de maio com acompanhamento do enólogo Adolfo Lona. O roteiro inclui visita a quatro bodegas selecionadas na cidade de Mendoza, almoço em Alta Montanha (na Vila de Uspallata, situada aos pés da Cordilheira dos Andes, com vista para uma das maiores cadeias montanhosas do mundo) e termina em Buenos Aires.

O enólogo explica que fez a escolha das vinícolas baseado em critérios como a manutenção da produção da antiga estrutura da região para mostrar a origem da viticultura de Mendoza. Lona contará um pouco da história e o que os visitantes irão encontrar nas bodegas durante o tour.

O enólogo

Adolfo Lona chegou ao Brasil com 25 anos. Nascido em Buenos Aires e formado na cidade de Mendoza, iniciou a produção de seus espumantes em Garibaldi, na Serra Gaúcha, há 11 anos, depois de se despedir do mercado corporativo, onde permaneceu por três décadas à frente da equipe técnica da Martini e Rossi.

A sua experiência de mais de 30 anos como diretor técnico de uma grande vinícola e a sua incontável organização e docência de cursos e degustações, por todo o Brasil, foram decisivas para a postura que o produtor/artesão adota até hoje, em todos os seus cinco rótulos: complexidade, respeito extremo às técnicas de cada rótulo e elegância no sabor e na escolha da matéria-prima.

“Espumantes, bons espumantes, cabem em todos os momentos, com qualquer tipo de refeição e em qualquer horário. O espumante é uma bebida que brinda à vida e às amizades, antes de qualquer coisa”, diz o especialista.

Mais informações sobre o Wine Tour com a Casa de Turismo pelo telefone (51) 3012-7272 ou https://www.facebook.com/casadeturismo/.

