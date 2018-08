Wine Tour na Serra Gaúcha

O Projeto Visita Guiada Wine Tour Serra Gaúcha apresenta o passeio para Flores da Cunha, dia 1 de setembro, e também retorna a Antônio Prado, em sua terceira edição, no dia 22 de setembro. Os roteiros têm acompanhamento da Sommelière Carla Carvalho e acontecem aos sábados, das 8h às 20h, sempre com visitação a vinícolas locais.

De acordo com a sommelière, “a proposta é explorar locais e vinicultores pouco conhecidos pelos turistas, visitando vinícolas boutique, isto é, menos comerciais e que produzam vinhos com excelência.”

Flores da Cunha

Flores da Cunha é a maior produtora de vinhos do Brasil. Cidade de belas paisagens, preserva grande parte da arquitetura italiana e faz parte da Rota dos Vinhos da Serra Gaúcha. O roteiro inclui visita as vinícolas Viapiana e Salvattore e bate papo com as famílias sobre suas histórias e vinhos.

A paixão pela produção de vinhos na família Viapiana vem passando de geração em geração. Em 1986 elaboraram sua primeira safra e rapidamente consolidaram a marca em conceito grife com produtos elaborados em quantidade limitada. Os rótulos de cada linha possuem um diferencial: os vinhos jovens apresentam obras de artistas renomados, os espumantes evidenciam o tempo de contato com leveduras e a Linha Premium alia elegância e descontração com vinhos conceito.

De longa tradição familiar, em 1998 o enólogo Antonio Salvador e sua família edificam a Vinícola Salvattore em um pavilhão histórico no centro da cidade. Fazem da natureza o segredo dos complexos vinhos elaborados, dentro de um ambiente arquitetônico cultural minuciosamente restaurado.

A experiência inclui viagem em van executiva saindo de Porto Alegre, visita com bate-papo, passeio pelas caves, degustação e almoço harmonizado com vinhos na Vinícola Viapiana, visita e bate papo na Vinícola Salvattore e seguro viagem.

Antônio Prado

Antônio Prado é a cidade com maior acervo arquitetônico da imigração italiana no Brasil. O roteiro inclui visita ao Centro Histórico com passeio pela Igreja Matriz – construída em estilo neogótico, o Casario – composto de 48 edificações tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN, e La Nostra Arte – Casa de Artesanato da Associação dos Artesões da Cidade.

A cidade tem se destacado na produção de Vinhos de Terroir – produzidos em vinhedo familiar, com colheita manual e produção limitada –, sendo a Vinícola Zanella um dos expoentes deste conceito. Em 2004 a família montou sua Vinícola, com vinhedos cultivados em pequenas parcelas e distribuídos de acordo com a adaptação de cada tipo de uva, elaborando assim vinhos diferenciados e originais.

A experiência inclui viagem em van executiva saindo de Porto Alegre, passeio pelo centro de Antônio Prado, visita com bate-papo, degustação e almoço harmonizado com vinhos na Vinícola Zanella, crédito de R$ 20 para compras na vinícola e seguro viagem.

Imagens das outras edições desse passeio podem ser vistas no https://www.casadeturismo.com.br/galeria-de-fotos/galeria/id/15.

