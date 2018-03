WineClass Mulheres Produtoras

Em março, mês da mulher, a tradicional WineClass – promovida pelo wine bar Vineria1976 (Praça Maurício Cardoso, 49) – será uma homenagem às produtoras de vinhos. O encontro, ministrado pela sommelier Maria Amélia Flores, levará para degustação rótulos das vinícolas Suzana Balbo Wines, Caves Messias, Campos de Cima, entre outras. Com vagas limitadas, a aula acontece no dia 27 de março (terça-feira), às 19h30.

Enóloga, pós-graduada em Turismo e proprietária da Vinho e Arte, Maria Amélia Flores é autora do Diagnóstico do Enoturismo Brasileiro e da pesquisa do Centenário da Vinícola Peterlongo. A sommelier palestra em degustações e cursos in company, seja para iniciantes, workshops motivacionais ou para especialistas. Também cuida do Núcleo do Vinho da Fundação Ecarta e é responsável pela marca Villa Matarazzo, dos vinhos do cineasta Jayme Monjardim.

