WIZO celebra os 70 anos do Estado de Israel com apresentação da Orquestra Villa-Lobos

Em comemoração aos 70 anos do Estado de Israel, a WIZO, entidade afiliada da Federação Israelita do RS (FIRS), promoverá um show emocionante. Nesta quarta-feira, 15 de agosto, às 20 horas, a Orquestra Villa-Lobos se apresentará no Teatro da AMRIGS (Av. Ipiranga, 5.311), conduzida pela maestrina Cecilia Rheingantz Silveira. Informações sobre os ingressos podem ser obtidas pelo telefone (51) 3311-0869.

A WIZO é uma entidade de mulheres judias que trabalha em parceria com a sociedade. Já a Orquestra Villa-Lobos é formada por crianças e jovens com idades entre 12 e 20 anos da Lomba do Pinheiro. Há mais de 25 anos garante a inclusão social, através do acesso ao conhecimento musical e vivências artísticas, de forma a utilizar a música como meio de promover a autoestima, inserção cultural e cidadania.

