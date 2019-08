Workshop que ensina a alcançar a prosperidade será ministrado neste sábado em Porto Alegre

O workshop que utiliza a filosofia Ho’ponopono como meio de auxiliar os participantes a aprender a limpar os padrões de escassez que estão gravadas em nosso ‘DNA’ ainda possui incrições abertas. O evento ocorrerá neste sábado (3), em Porto Alegre.

A doutora Lídia Sabbadini, cirurgiã-dentista humanista, que é naturopata, especialista em Física Quântica na Saúde, é quem ministrará o encontro. Interessados ainda têm tempo de se inscrever pelo número de telefona (51) 99115-2090.

O “3 Passos para Ativar a Lei da Prosperidade com Ho’oponopono” visa proporcionar uma jornada de transformações positivas. Com 40 anos de experiência, Lídia destaca: “Somos capazes de manifestar todas as bênçãos da prosperidade”.

SERVIÇO

O quê? Workshop “3 Passos para Ativar a Lei da Prosperidade com Ho’oponopono”, com dra. Lídia Sabbadini

Quando? Sábado, 3 de agosto, das 14h às 17h

Onde? Plaza São Rafael – Porto Alegre

Quanto? Valor R$195,00

