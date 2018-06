Workshop Resultados na Era Digital será realizado em julho em Canoas

No dia 19 de julho, das 14h às 18h, no ParkShopping Canoas (avenida Farroupilha, 4.545), será realizado o Workshop Resultados na Era Digital. Entre os temas abordados estarão: a diferença entre marketing e comunicação digital; Google, logo existo: como garantir o máximo do grande irmão; gatilhos mentais e seu uso no ambiente digital; técnicas de aceleração de resultados: growth hacking; e sair com um plano de ação digital para o seu negócio.

“Like não paga conta. Anunciar no Google pode não dar retorno. Não existe receita de bolo para que as empresas gerem resultados reais no mundo virtual. Porém, sua presença neste meio é vital para sua sobrevivência. No workshop, repensaremos o marketing digital de uma forma mais estratégica, com ações que visam o alcance de metas e aceleração de resultados”, diz a organização do evento.

O workshop é destinado para estudantes e profissionais de marketing, empreendedores e empresários, administradores, publicitários, jornalistas e relações públicas. Haverá somente 50 vagas. A inscrição custa R$ 200. Todos os participantes receberão um certificado digital do workshop. Ingressos em: https://vendas.ufospace.com.br/resultados-na-era-digital.

