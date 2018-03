Workshop reúne goleiros em Porto Alegre

Nesta segunda-feira (26), a partir das 19h, a marca de luvas para goleiros Poker vai reunir alguns dos principais atletas do Brasil para um workshop técnico, que será realizado no Novotel Aeroporto, em Porto Alegre. Durante o encontro, os profissionais vão responder a um formulário com questões importantes referentes à qualidade das luvas confeccionadas pela empresa.

Segundo o diretor industrial e comercial, Frêdi Cauduro, “o workshop é fundamental para o nosso departamento de desenvolvimento, pois trabalhamos com uma conceito de forma & função. Esse conceito nos garante que o produto não será desenvolvido somente pela estética, mas principalmente pela função que deverá exercer”, destaca.

Neste ano, a Poker convidou 11 atletas para fazer parte dessa mesa redonda, onde os goleiros vão testar os produtos e fazer as suas avaliações. “A linha de luvas 2018 é o extrato das percepções do workshop de 2017. Para implementar novas tecnologias, necessitamos de mais informações. Nesse caso, o encontro com os goleiros servirá de base nas alterações e implementações de novas tecnologias já para a nova linha de 2019”, ressalta Frêdi.

A empresa está lançando a nova linha de produtos da marca. Quando a bola rolar no Campeonato Brasileiro, os mais de 50 goleiros patrocinados pela marca gaúcha vão dispor de luvas com uma tecnologia inovadora e nunca experimentada – a Ergonomic FIT. Essa tecnologia exclusiva faz com que o corte e o tecido se moldem a distintos tipos de mãos. Assim, a novidade vai proporcionar aos atletas ainda mais conforto e segurança.

Há 12 anos, a Poker é a marca de luvas mais utilizada pelos goleiros profissionais das séries A e B, representando cerca de 60% dos titulares. Durante esse período, foram realizadas dezenas de workshops com os atletas profissionais e pesquisas de mercado junto a consumidores. A partir disso, foram desenvolvidas novas tecnologias.

Deixe seu comentário: