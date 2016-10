Xanddy diz que empresário e gravadora tentaram separá-lo de Carla Perez

Xanddy, vocalista do grupo Harmonia do Samba, fez um post em comemoração aos seus 15 anos de casamento com Carla Perez. No texto, o cantor revelou que no início de sua carreira, seu empresário e a gravadora tentaram separá-lo de Carla. Mas ele preferiu assumir o romance, contrariando a todos.

No começo do meu namoro com Carla, auge da minha carreira com o Harmonia, empresário e gravadora me aconselharam a não continuar meu relacionamento, alegando que ser solteiro ‘vendia mais’ pois eu era um ‘sexy símbolo’! E me envolver com alguém, principalmente a Carla, ia acabar com minha carreira! Obviamente não aceitei a intromissão deles numa questão tão pessoal, fui educado e continuei vivendo a minha vida”, escreveu Xanddy.

“Mas os caras foram tão ousados, que resolveram falar diretamente com a Carla, pedindo a ela para se afastar de mim, porque ela estaria me prejudicando profissionalmente! De certa forma, foi bom eles terem sido ousados, porque a ação deles provocou em mim uma reação, que foi assumir dias depois, nacionalmente (publicamente), meu relacionamento, contrariando eles, é claro, e fazendo também todos eles engolirem nossa alegria!”

Comentários