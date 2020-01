Magazine Xeque-Mate estreia dia 25 de janeiro no Porto Verão Alegre

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

O show de humor, com Lucas Krug e Rafael Ritta, terá apresentação única no Teatro da AMRIGS Foto: Aline Jechow/Divulgação O show de humor, com Lucas Krug e Rafael Ritta, terá apresentação única no Teatro da AMRIGS às 21h (Foto: ALINE JECHOW) Foto: Aline Jechow/Divulgação

O show de humor Xeque-Mate, com Lucas Krug e Rafael Ritta, estreia no dia 25 de janeiro, às 21h, no Teatro da AMRIGS (Av. Ipiranga, 5311, Partenon), dentro do Porto Verão Alegre. No palco, os humoristas apresentam personagens conhecidos do grande público, como Gaudério Fagundes e Alex Ahã. Os ingressos custam R$ 40,00 (inteiro) e R$ 20,00 (meia entrada).

“Esse é um show que nasceu a partir da nossa experiência do espetáculo #HashtagComédia, que ficou dois anos em cartaz em um clube de comédia em Canoas e percorreu todo o litoral gaúcho. Agora, decidimos trazer elementos novos para o Xeque-Mate”, afirmam os humoristas Lucas e Rafael.

Ao todo, sete personagens vão se alternar em cena. Lucas interpretará Seu Cúcar, Podecre e Gaudério Fagundes, enquanto Rafael levará ao palco Alex Ahã e Seu Kawada. Ambos terão, ainda, um personagem surpresa para o público. O espetáculo com duração de 1h30min, tem um humor leve, sem ridicularização, agressão ou vulgarização, que garantem muitas risadas, provando que rir é sempre o melhor remédio.

O ator e comediante Lucas Krug, um dos criadores do espetáculo “Primeiro As Damas”, é sucesso nos palcos e na internet. Ficou nacionalmente conhecido depois de integrar o elenco da Escolinha do Gugu, da Record, e também de participações no canal Multishow. Já Rafael Ritta é ator da nova safra de comediantes.

Em 2015, criou o Alex Ahã, um cara malucão e desligado que conta sua história de recuperação de vida. Com o personagem, venceu o concurso de humor promovido pela RBS TV, no “Programa Mistura Com Rodaika”.

SERVIÇO:

O que: Espetáculo Xeque-Mate

Quando: 25 de janeiro de 2020

Horário: 21h

Onde: Teatro da AMRIGS (Av. Ipiranga, 5311, Partenon, Porto Alegre)

Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia) e no site

https://portoveraoalegre.com.br/xeque-mate-porque-tem-que-ter-damas-nesse-nome-de-show-2020-1

Duração do show – 1h30min.

