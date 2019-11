Xiaomi Mi Watch: relógio cópia do Apple Watch custa metade do preço

A Xiaomi apresentou na China o Mi Watch, relógio que chama a atenção pelo design idêntico ao do Apple Watch. O anúncio confirma a expectativa levantada na última semana, quando a empresa chinesa divulgou as primeiras imagens do modelo: do tamanho da tela à presença da coroa na lateral, vários aspectos lembram muito o smartwatch da Apple. Até mesmo o sistema WearOS, do Google, ganhou modificações para ficar com o visual do relógio da maçã.

O lançamento está à venda no país asiático com acabamento em alumínio por 185 dólares (o equivalente a 741 reais na cotação atual), menos da metade do preço do Apple Watch 5 mais barato. O produto chinês também terá versão com vidro de safira e pulseira em aço inoxidável, prevista para dezembro por 285 dólares (aproximadamente 1.140 reais). O relógio ainda não tem data para chegar ao Brasil, onde a companhia opera em parceria com a DL.

Além da aparência muito similar, o Mi Watch traz tela de dimensões e resoluções exatamente iguais às do Apple Watch. Seu display mede as mesmas 1,78 polegada e exibe 448 x 368 pixels, o que igualmente resulta em 326 ppi de densidade. A principal diferença está no tipo de painel: enquanto o relógio chinês usa OLED, o produto da Apple adota a tecnologia LTPO OLED, que pode alterar dinamicamente a taxa de atualização da imagem e economizar energia.

As outras especificações do Mi Watch são muito similares às de outros relógios do mercado que rodam Android. Ele traz processador Snapdragon Wear 3100, da Qualcomm, que tem desempenho similar ao de um chip para celulares da série Snapdragon 400. O dispositivo conta com memória RAM de 1 GB e armazenamento de 8 GB.

Ele traz também boa parte dos sensores e antenas esperados para um smartwatch moderno, como GPS, NFC, Wi-Fi, Bluetooth e suporte para conectividade 4G com o padrão eSIM. Além disso, conta com microfone, saída de som e bateria de 570 mAh que pode durar 36 horas, segundo a fabricante.

Outras novidades

A Xiaomi está apostando suas fichas na fotografia mobile. Esta semana, a empresa anunciou o Mi Note 10, com cinco câmeras e sensor principal de 108 megapixels. Enquanto ele não chega ao Brasil oficialmente, a DL Eletrônicos, parceira da marca chinesa no País, traz outros dois aparelhos que chamam a atenção por suas lentes e sensores: Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro.

Ambos têm conjuntos de quatro câmeras, das quais três são idênticas: uma ultrawide de 8 megapixels com ângulo de visão de 120°; uma macro de 2 megapixels; um sensor de profundidade de 2 megapixels.

As diferenças estão na câmera principal. O Redmi Note 8 tem um sensor de 48 megapixels, enquanto o Redmi Note 8 Pro tem um sensor de 64 megapixels. A câmera frontal também tem diferenças: o modelo Pro tem um sensor de 20 megapixels, enquanto o modelo regular vem com selfie de 13 megapixels.