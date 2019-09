Xuxa está na lista das atrizes mais ricas do mundo, na frente de Angelina Jolie; veja o ranking

A revista Wealthy Gorilla divulgou o ranking das atrizes mais ricas do mundo. E adivinha só quem está na lista? A gaúcha Xuxa Meneghel se encontra na 11ª posição, com uma fortuna avaliada em US$ 160 milhões, aproximadamente R$ 670 milhões. Ela está na frente de grandes nomes como Miley Cyrus e Angelina Jolie. No topo do pódio estão as gêmeas Mary-Kate e Ashley Olsen.

“Xuxa é uma apresentadora, atriz, cantora e modelo de televisão brasileira. Já foi duas vezes vencedora do Latin Grammy Award e também é conhecida pelo título de ‘Rainha dos Baixinhos’. O patrimônio líquido de Xuxa Meneghel é estimado em US$ 160 milhões, tornando-a 11ª atriz mais rica do mundo”, diz o trecho da revista que fala sobre a brasileira.

Confira a lista completa das atrizes mais ricas do mundo:

Mary-Kate and Ashley Olsen: US$ 300 milhões Mia Wasikowska: US$ 275 milhões Paget Brewster: US$ 245 milhões Sasha Alexander: US$ 215 milhões Victoria Principal: US$ 200 milhões Jennifer Aniston: US$ 200 milhões Julia Louis Dreyfus: US$ 200 milhões Tracey Ullman: US$ 199,5 milhões Cathrine Deneuve: US$ 185 milhões Krysten Ritter: US$ 185 milhões Xuxa Meneghel: US$ 160 milhões Miley Cyrus: US$ 160 milhões Angelina Jolie: US$ 160 milhões Demi Moore: US$ 150 milhões Jessica Szohr: US$ 145 milhões Audrey Tautou: US$ 145 milhões Frances Fisher: US$ 145 milhões Julia Roberts: US$ 140 milhões Jennifer Lawrence: US$ 130 milhões Drew Barrymore: US$ 125 milhões

