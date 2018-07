Xuxa Meneghel foi internada e passou por uma cirurgia às pressas, em São Paulo, esta semana. A famosa precisou ser hospitalizada após complicações com as próteses de silicone nos seios. Segundo o colunista Leo Dias, o corpo da apresentadora rejeitou os implantes, feitos em março do ano passado. Por causa disso, a loira teve de troca-los para evitar problemas ainda maiores.

